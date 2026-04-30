Более 20 льгот получают в Рязани участники СВО и их семьи, сообщает Соцфонд

Участники специальной военной операции и их семьи могут рассчитывать более чем на 20 мер поддержки, сообщает отделение СФР по Рязанской области. Большинство льгот предоставляют в проактивном режиме, то есть, без подачи заявлений.

Как отметили чиновники, период службы в СВО засчитывают в страховой стаж в двойном размере. Один календарный год приравнивают к двум. За это время начисляют 3,6 пенсионного коэффициента вместо 1,8.

Ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату - 4 582 рубля. К ней прилагается набор социальных услуг: лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно. Получатель сам выбирает, получать услуги в натуральном виде или деньгами.

При инвалидности пенсию и ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) назначают автоматически. Если право на выплату возникает по нескольким основаниям, выберут самое выгодное для человека. Инвалидам боевых действий доплачивают 1 тысячу рублей в месяц. Если инвалидность получили из-за военной травмы, можно одновременно получать государственную пенсию по инвалидности, а позже - страховую пенсию по старости.

Демобилизованные участники СВО раз в год могут пройти реабилитацию в любом из 12 центров Соцфонда. Пребывание - до 21 дня. Проезд туда и обратно оплачивает фонд. Для этого нужно подать заявление на Госуслугах или в клиентской службе отделения.

Семьям участников СВО тоже положены льготы. Например, при оценке нуждаемости доходы мобилизованных не учитывают. Если в семье есть ребенок до трех лет, мама может одновременно получать единое пособие и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего-срочника. Беременные жены мобилизованных получают единовременную выплату.