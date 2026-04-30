Губернатор Малков прокомментировал атаку БПЛА 30 апреля в Рязанской области

В ночь на 30 апреля силы ПВО уничтожили над Рязанской областью украинский БПЛА. Оперативную информацию Минобороны РФ ретранслировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», - написал Малков.

По данным военного ведомства, в ночь на 30 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотных летательных аппаратов над 17 регионами России, в том числе над Рязанской областью.