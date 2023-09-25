Новое здание поликлиники №11 в Рязани потребует дополнительно 1,2 млрд рублей

Новое здание поликлиники горбольницы №11 в Рязани потребует дополнительного финансирования в сумме 1,2 млрд рублей. Ранее на строительство объекта было заложена 471 млн рублей на 2024 года и 1 млрд рублей на 2025 год. Об этом на расширенном заседании Комитета СФ по социальной политике Совета Федерации сообщила замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова.

Уточнение последовало после доклада главы областного минздрава Александра Пшенникова о положении дел в курируемой сфере. Он отметил, что существующая поликлиника, рассчитанная на 25 тыс. человек, фактически обслуживает 90 тыс. К новой будет прикреплено не менее 50 тыс. человек. Ранее публиковались эскизы будущего здания.

Также речь шла о строительстве детского инфекционного корпуса ОДКБ на 150 коек площадью 22,2 тыс. кв.м. Проект разработан и ждет финансирования. Стоимость объекта оценивается в 4,2 млрд рублей.