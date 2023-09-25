Летние случаи кори в Рязанской области были отмечены среди цыган. Фото: Олег ЗОЛОТО

Случаи заболевания корью в Рязанской области летом 2023 года были отмечены среди непривитых цыган. Об этом «КП-Рязань» рассказала врач-инфекционист Ольга Щеголькова.

В конце весны-начале лета 2023 года в Рязанской области выявили несколько случаев заболевания корью. По мнению врачей, инфекция не получила распространение благодаря тому, что среди рязанцев высок процент привитых от кори. А вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок.

- Эта ситуация еще раз показывает, какую роль играет вакцинация в профилактике распространения инфекционных заболеваний. Поэтому напоминаю родителям о необходимости проверить прививочный статус против кори своего ребенка, и в случае отсутствия вакцинации, получить профилактическую прививку против кори, - отметила врач.