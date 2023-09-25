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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:38

В Рязанской области зарегистрировано 6685 случаев ОРВИ

В этом сентябре рост заболеваемости простудами начался раньше, чем обычно
Источник:kp.ru
В Рязанской области зарегистрировано 6685 случаев ОРВИ

В Рязанской области зарегистрировано 6685 случаев ОРВИ

К концу сентября 2023 года в Рязанской области зарегистрировано 6685 случаев ОРВИ. Об этом «КП-Рязань» сообщила рязанский врач-инфекционист Ольга Щеголькова.

Подъем заболеваемости ОРВИ в этом году в регионе отмечается раньше обычного. И региональное управление Роспотребнадзора уже зафиксировало рост заболеваемости среди рязанцев. Больше всего заболевших среди школьников и взрослых.

- Подъем заболеваемости ОРВИ в этом году наблюдается несколько раньше, но вызван он теми же причинами: сезонной перестройкой иммунитета, возвращением большого количества детей и взрослых после летних каникул и отпусков, длительным пребыванием в закрытых помещениях, - пояснила врач.