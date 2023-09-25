Экс-прокурор Рязанской области Панченко стал чиновником мэрии Воронежа

Экс-прокурор Рязанской области Панченко стал заммэра Воронежа. Фото: администрация Воронежа.

25 сентября в администрации города Воронежа представили нового заместителя главы администрации по внутренней политике. Им стал бывший прокурор Рязанской области Иван Панченко, сообщает «КП-Воронеж».

Пока государственного советника юстиции 3 класса утвердили в должности исполняющего обязанности.

Иван Панченко родом из Воронежской области, там и начинал прокурорскую карьеру. С 2019 года возглавлял прокуратуру Рязанской области, пока его не сменил Дмитрий Коданёв.