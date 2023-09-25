Пробка у платного путепровода в Соколовке сохранилась утром 25 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром понедельника 25 сентября в Рязани образовался серьезный автомобильный затор у платного путепровода в Соколовке. Сообщения о пробке появились в социальных сетях, а также не веб-сервисе «Яндекс.Пробки».

24 сентября стало известно, что на платном путепроводе у автомобилистов появилась возможность оплаты банковской картой. Рязанцы надеялись, что с нововведением пробки на Восточной окружной дороге станут меньше.