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НовостиАвто25 сентября 2023 11:05

Пробка у платного путепровода в Соколовке сохранилась утром 25 сентября

Возможность оплатить банковской картой не снизила автомобильного затора
Источник:kp.ru
Пробка у платного путепровода в Соколовке сохранилась утром 25 сентября.

Пробка у платного путепровода в Соколовке сохранилась утром 25 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром понедельника 25 сентября в Рязани образовался серьезный автомобильный затор у платного путепровода в Соколовке. Сообщения о пробке появились в социальных сетях, а также не веб-сервисе «Яндекс.Пробки».

24 сентября стало известно, что на платном путепроводе у автомобилистов появилась возможность оплаты банковской картой. Рязанцы надеялись, что с нововведением пробки на Восточной окружной дороге станут меньше.