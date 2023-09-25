Открыть снова институт культуры в Рязани планируют за 2 млрд рублей

На восстановление института культуры в Рязани требуется 2 миллиарда рублей

На возобновление работы филиала Московского института культуры в Рязани потребует минимум четыре года, сообщает «ПГ» со ссылкой на замминистра культуры РФ Владимира Осинцева. По словам чиновника, в настоящее время самый основной вопрос - финансирование.

«Мы делаем техническое задание на приспособление объекта культурного наследия и на расчет оборудования, которое нужно. По предварительным расчетам, проект будет стоить 1,5-2 млрд рублей. Проект будут реализовывать четыре года», - сказал Осинцев.

Рассматривается возможность и открытие филиала в «опережающем порядке», если в Рязанской области найдется соответствующее здание. А параллельно специалисты будут разрабатывать проект и проводить реконструкцию здания на улице Ленина (пл. Театральной) в Рязани.

Отмечается, что окончательная стоимость и техническое задание будут готовы к концу 2023 года.

Рязанский филиал МГИК чиновники официально ликвидировали в 2019 году. Тогда они объяснили свой шаг необходимостью срочного ремонта. Прошло несколько лет, но ситуация не изменилась.

Еще в марте 2021 года несмотря на предложения областных властей, на федеральном уровне не приняли решение о дальнейшем использовании здания бывшего института культуры в Рязани.