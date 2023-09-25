«Регион нуждается в нем уже более 10 лет». Психоневрологический интернат для детей в Рязанской области построят в 2024 году

В Рязанской области появится психоневрологический интернат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области в 2024 году приступят к строительству психоневрологического интерната для детей-инвалидов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу минтруда и соцразвития региона Наталью Суворову. По словам чиновницы, регион нуждается в таком учреждении уже более десяти лет.

«Уже разработали проектную документацию, строительство начнется в 2024 году», - заверила Суворова.

Кроме того, в 2024 году Рязанская область войдет в пилотный проект Минтруда по комплексной реабилитации детей-инвалидов.