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НовостиОбщество25 сентября 2023 8:59

«Регион нуждается в нем уже более 10 лет». Психоневрологический интернат для детей в Рязанской области построят в 2024 году

Психоневрологический интернат для детей в Рязанской области построят в 2024 году
Источник:kp.ru
В Рязанской области появится психоневрологический интернат.

В Рязанской области появится психоневрологический интернат.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области в 2024 году приступят к строительству психоневрологического интерната для детей-инвалидов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу минтруда и соцразвития региона Наталью Суворову. По словам чиновницы, регион нуждается в таком учреждении уже более десяти лет.

«Уже разработали проектную документацию, строительство начнется в 2024 году», - заверила Суворова.

Кроме того, в 2024 году Рязанская область войдет в пилотный проект Минтруда по комплексной реабилитации детей-инвалидов.