В ходе СВО погибли два жителя Сараевского района Николай Петрунин и Виталий Савватеев

Во время специальной военной операции погибли два жителя Сараевского района - Николай Петрунин и Виталий Савватеев. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев.

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин посмертно награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества. После окончания Сараевской средней школы он поступил в военное училище связи. После этого служил в Бурятии, а с 2022 года был направлен в зону СВО. 6 сентября 2023 года он погиб при выполнении боевых задач.

- Он был достойным гражданином и патриотом своей страны. У Николая остались жена и двое детей. Они по праву могут им гордиться, - отметил Валерий Дмитриев.

Виталий Савватеев после окончания Можарской средней школы, выучился на газоэлектросварщика, после прошел срочную службу в армии. После чего женился, стал отцом. 21 октября 2022 года был мобилизован, и в зоне СВО стал механиком-водителем эвакуационного отделения танковой дивизии. 12 сентября 2023 года он скоропостижно скончался.

- Николай и Виталий с честью выполнили свой воинский долг перед Родиной, сохранив верность присяге, их подвиг заслуживает глубокого уважения, отметил Валерий Дмитриев.