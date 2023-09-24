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НовостиОбщество24 сентября 2023 15:13

Дожди прогнозируют в Рязанской области 25 сентября

Воздух прогреется до 22 градусов тепла
Источник:kp.ru
Дожди прогнозируют в Рязанской области 25 сентября

Дожди прогнозируют в Рязанской области 25 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 25 сентября, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогноз погоды сообщили в региональном Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью в регионе ожидается местами небольшой дождь. Днем также прогнозируют небольшой, а местами умеренный дождь.

Ветер синоптики прогнозируют южный, с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, а днем местами его порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ожидается ночью от 8 до 13°С, а днем синоптики обещают рязанцам от 17до 22°С.