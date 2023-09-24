В Сасове отрыли современный детсад на 110 мест. Фото: Издательство "Пресса".

В пятницу, 22 сентября, в Сасове открыли детский сад на 110 мест, построенный на месте прежнего, построенного еще в 1938 году.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов отметил, что ему «очень понравился детский сад».

- Я думаю, что это наш не последний проект. Разработаем еще и приступим к его выполнению, - приводит издательство «Пресса» слова министра.

Здание было построено по программе комплексного развития сельских территорий. Как отметила глава администрации Сасово Евгения Рубцова, муниципальный округ продолжит участие в программе. Она поблагодарила всех, «кто внес свой вклад в это большое и нужное дело».