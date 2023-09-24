Пирсинг, мини-юбки, зеленые волосы. Митрополит Марк перечислил недопустимое в образе христианина

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк перечислил недопустимое в образе современного христианина

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк пояснил, как должен выглядеть христианина XXI века. Об этом он рассказал в радиоэфире программы «Образ» на «Радио Логосъ Рязань».

Отвечая на вопрос, поступивший в студию, владыка ответил о том, должен ли внешний вид современного православного христианина отражать его внутренне состояние. По словам митрополита, внешний образ человека всегда передает его внутреннее состояние. Он отметил, что некоторые детали ему трудно принять в образе современного христианина. Это пирсинг у мужчин, а также «не очень прилично, если женщина в возрасте носит короткую юбку».

- Смущаюсь, когда вижу христианку или христианина, который курит или сквернословит. Сквернословит это самое страшное. Или когда христианка ил христианин красит голову в зеленый или оранжевый цвета, особенно в возрасте, - сказал митрополит.