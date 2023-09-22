Всего 46 тысяч рублей хотят получать рязанцы при устройстве на работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя зарплата, на которую рассчитывают жители Рязанской области при поиске работы, составляет 46 127 рублей. Такие данные привел портал hh.ru по итогам августа 2023 года, проанализировав более 19 тысяч резюме от рязанцев.

В среднем по стране соискатели рассчитывают на зарплату в размере 58 178 рублей.

Осенью 2022 года министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев пообещал общественности, что средняя заработная плата в Рязанской области в 2025 году составит 57 тысяч рублей (читать подробнее).

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