Акцию по ликвидации кладок непарного шелкопряда в парках запустили в Рязани. Фото: admrzn.ru

Администрация города Рязани сообщила о старте экологической акции по ликвидации колоний кладок непарного шелкопряда. Первое мероприятие состоялось в Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища.

К работам были привлечены сотрудники отдела природопользования и экологии городского управления благоустройства, к которым присоединились преподаватели и студенты Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго. Поддержку также оказало МБУ «Ритуал».

«Ликвидация колоний кладок непарного шелкопряда осуществлялась методом механической зачистки и обработки вазелиновым маслом», - пояснила пресс-служба мэрии.

Следующее мероприятие акции планируется провести в ЦПКиО при участии студентов РГУ им. С.А. Есенина.