Минприроды не выявило превышений в пробах воздуха, взятых 20 сентября в Рязани

Лаборатория регионального минприроды не выявила превышений ПДК вредных веществ в пробах воздуха, взятых 20 сентября в трех районах Рязани. Об этом сообщили на сайте министерства.

Передвижные экологические лаборатории работали по трем адресам:

- Северная окружная, д. 9 (с 10.20 по 14.20 );

- ул. Кутузова, д. 2-а (с 11.00 по 12.20 часов);

- с. Дядьково, ул. Связи, д. 18 (с 13.00 по 15.00 часов).

Мониторинг проводили по 10 компонентам, включая такие ядовитые вещества, как фенол, формальдегид, сероводород. А также пробы исследовали на содержание оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, озона, аммиака, метана. Как отметили в министерстве, за время отбора проб «измерений с превышением ПДК указанных загрязняющих веществ не выявлено». Рязанцы при этом массово жаловались на неприятный запах в разных районах города.