На разрытые могилы в центре Рязани пожаловались губернатору

Рязанцы сообщили о разрытых могилах на площади Свободы.

Рязанцы жалуются на могилы в центре Рязани. Сообщение появилось в tg-канале губернатора Павла Малкова. Речь идет о площади Свободы, которую городские власти собирались реконструировать, но во время земляных работ наткнулись на человеческие останки.

«Администрация города, почему вы не закапываете могилы на площади Свободы? Вы писали, что составляется научно-проектная документация, когда она составится? Сейчас хорошая погода, наведите там порядок», - говорится в обращении.

По словам местных жителей, им «не очень приятно на это смотреть».

Реконструкция площади Свободы началась в августе 2023 года. Краеведы обратили внимание, что во время земляных работ на стали видны человеческие останки, а также фрагменты надгробий. Реконструкцию площади приостановили.