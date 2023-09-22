Завтрашние выпускники московских вузов могут трудоустроиться в Рязани

Фото: Корпорация развития Рязанской области

Перспективы и преимущества трудоустройства на рязанских предприятиях, в том числе инвестиционно ориентированных, стали основной темой встреч руководства рязанского региона, специалистов отраслевых коммерческих организаций и государственных ведомств со студентами крупных московских вузов на площадке экспозиции «Дни Рязанской области в Москве». В работе круглых столов приняли участие зампред регионального правительства Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, председатель комитета инвестиций и туризма Дмитрий Нефедов, специалисты «Корпорации развития Рязанской области» и других институтов поддержки бизнеса из Рязани и Карелии, представители инвестиционных компаний, инвеступолномоченные муниципалитетов Рязанской области.

Фото: Корпорация развития Рязанской области

Главной темой встречи со студентами ведущих профильных вузов страны – «Росбиотех», академий имени К.И. Скрябина и имени К.А. Тимирязева, стало кадровое обеспечение экономики региона молодыми специалистами, в том числе привлечение кадров на сельскохозяйственные предприятия Рязанской области. Александр Шаститко рассказал, о действующих в регионе программах поддержки молодых специалистов в сфере АПК: единовременных выплатах в размере порядка полумиллиона рублей, ежемесячных пособиях в первые годы работы, помощи в обеспечении жильем с правом выкупа на льготных условиях по истечении пяти лет. По словам зампреда, в этом году выплаты получили уже 70 вчерашних студентов, а компенсацию в сумме до 97% от нормативной стоимости жилья на строительство или приобретение собственного дома или квартиры – 31 семья.

Тему поддержки аграриев продолжил руководитель Центра компетенций «Корпорации развития Рязанской области» Евгений Кошелкин. Он отметил, что те, кто готов открыть собственное дело, могут побороться за гранты до 7 млн рублей на создание или развитие фермерского хозяйства. В 2023 году грантополучателями стали 10 заявителей.

Приглашенные в рамках проекта областной Корпорации развития «Кадры для инвесторов» представили рязанских инвесткомпаний «Октафарма Фармимэкс», «Русская аграрная группа» и «Ока Молоко» рассказали студентам о возможностях и выгодных отличиях работы на их предприятиях. В поддержку кадровой политики – как внутрикорпоративной, так и в поддержку региональному курсу – эти инвесторы вносят вклад в укрепление инфраструктуры муниципалитетов в качестве участников программы комплексного развития территорий.

Фото: Корпорация развития Рязанской области

В продолжение установленного контакта представители инвесткомпаний договорились о встречах с педсоставом и руководством московских вузов. Помощь в организации им окажет Корпорация развития Рязанской области как координатор проекта «Кадры для инвесторов».

Эксперты ведомств, институтов развития и объединений инвестиционного блока Рязанской области и Карелии на своем круглом столе обменялись опытом по улучшению позиций субъектов в Национальном рейтинге инвестпривлекательности АСИ, а также обсудили роль и механизмы участия муниципалитетов во внедрении Регионального инвестиционного стандарта. Представленный в числе успешных цифровых практик взаимодействия с инвесторами проект рязанской Корпорации развития «Инвестиционный маркетплейс» коллеги из Карелии планируют перенять в работу в своем регионе.