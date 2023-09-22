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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 6:34

Добровольцы эвакуировали рыбака с озера Великое в Рязанской области

Мужчина потерял ориентир на обширном водоеме. Поиски шли ночью под проливным дождем
Источник:kp.ru
Добровольцы эвакуировали рыбака с озера Великое в Рязанской области. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Добровольцы эвакуировали рыбака с озера Великое в Рязанской области. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Потерявшегося на обширном водоеме в Рязанской области рыбака эвакуировали добровольцы. Об операции, проходившей в ночь на 21 сентября, рассказал спасательный отряд РязГМУ «Salus».

Получив вечером 20-го числа заявку на помощь рыбаку, который потерял ориентир в акватории озера Великое (какой это из водоемов с таким названием - не уточняется), члены отряда отправились туда на двух машинах.

«На место прибыли уже ночью. Спустив лодку на воду, отправились на поиски пострадавшего. Озеро оказалось мелким и сильно заболоченным, что осложняло продвижение», - поделились волонтеры.

Мужчину нашли спустя четыре часа в непростых условиях - помимо того, что было темно, начался проливной дождь. До берега (к штабу) добирались, сцепив две лодки. Местами их пришлось выволакивать на руках, так как озеро совсем мелкое. Совокупно добровольцы прошли по воде 12 км.

Лишь к утру порядком промокшего рыбака удалось доставить к его автомобилю.

Поиски шли ночью, некоторое время под проливным дождем. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Поиски шли ночью, некоторое время под проливным дождем. Фото: vk.com/salusryazgmu62