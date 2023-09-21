Полмиллиарда рублей вложат в реконструкцию ТРЦ «М5Молл» в Рязани

До 500 млн рублей вложат в реконструкцию ТРЦ «М5Молл» в Рязани.

В реконцепцию ТРЦ «М5Молл» в Рязани вложат до 500 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Мармакс» Юрия Юрова.

По словам предпринимателя, в торгово-развлекательном уже установили большой медиафасад, запустили реновацию фуд-корта.

«Реконцепция нам обойдется примерно в 400-500 млн рублей. Изменения коснутся всего торгового центра: внутренних пространств, фасада, прилегающей территории. Завершить все работы планируем до конца 2025 года», - поделился Юров.

Работы по реконцепции ТРЦ начались 11 августа. На обновленном пространстве площадью в 1500 кв. метров откроются новые точки общественного питания в современных концепциях. Работы по перестройке этого пространства разделили на несколько частей, чтобы не нарушить привычный ритм работы и не доставлять неудобства посетителям (читать подробнее)