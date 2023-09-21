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НовостиОбщество21 сентября 2023 15:50

Рост заболеваемости вирусными инфекциями в Рязани и области продолжается

Эпидемический порог превышен на 17%
Источник:kp.ru
Рост заболеваемости ОРВИ в Рязани и области продолжается.

Рост заболеваемости ОРВИ в Рязани и области продолжается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 11 по 17 сентября в Рязанской области продолжился рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты зарегистрировали 6685 случаев заболеваний, эпидемический порог превышен на 17%.

По информации ведомства, больше всего болеют школьники и взрослые.

10 сентября сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю подскочила на 17,1%. За счет этого эпидемический порог оказался превышен на 7,3% (читать подробнее).