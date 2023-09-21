Теплую погоду без осадков спрогнозировали рязанцам на конец недели

22-24 сентября в Рязанской области ожидается теплая погода без осадков. Такой прогноз на конец недели опубликовал Рязанский гидрометцентр.

Температурный фон будет ровным и таким же, как в предыдущие дни, то есть заметно теплее средних многолетних значений. В ночь на 22 сентября +7...+12, днем +22...+27. Ночью и утром в отдельных районах туман.

В субботу-воскресенье значения температуры будут почти аналогичными: в темное время суток не холоднее +6, а в светлое до +26. Всё это в условиях переменной (небольшой) облачности.

Ветер прогнозируют южный, 5-10 м/с.