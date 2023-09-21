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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 14:21

Четыре человека получили серьезные травмы в ДТП с Daewoo в Рязанской области

В поселке Сотницыно автомобиль под управлением 43-летней женщины вылетел с опрокидыванием
Источник:kp.ru
Четыре человека получили серьезные травмы в ДТП с Daewoo в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

Четыре человека получили серьезные травмы в ДТП с Daewoo в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

20 сентября в поселке Сотницыно (Спасский район) автомибиль Daewoo Nexia вылетел в кювет с опрокидыванием. Как сообщает УМВД по Рязанской области, это случилось примерно в 11:15 вблизи дома №7 на улице Пролетарской.

Сидевшая за рулем 43-летняя женщина, по предварительной информации, не справилось с управлением. В результате пострадала она сама, а также трое пассажиров в возрасте 34, 43 лет и 51 года.

«Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в полиции.

Всего за минувшие сутки в четырех ДТП на дорогах региона различные травмы получили семь человек.