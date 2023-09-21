Собственника свалки в Турлатове Валерия Деева освободили из-под ареста

Алексей Деев (слева) и Валерий Деев.

Рязанский областной суд изменил меру пресечения собственнику свалки в Турлатове Валерию Дееву. Об этом стало известно КП-Рязань из осведомленных источников.

Для предпринимателя избрали самую облегченную меру пресечения - запрет на определенные действия. Такое же смягчение суд принял и для партнера Деева – Дмитрия Максимова.

Что касается сына Валерия Деева – Алексея, то суд смягчил ему режим запрета на определенные действия.

О задержании предпринимателей стало известно в конце августа 2023 года. До этого первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в районе Турлатова.