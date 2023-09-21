Изменения в бюджет для финансирования важных направлений внесла Рязоблдума

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Одним из ключевых пунктов повестки заседания Рязанской областной Думы 21 сентября стало внесение изменений в региональный бюджет. Депутаты утвердили законопроект, который представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова.

За счет поступающих в 2023 году федеральных целевых средств доходная и расходная части увеличены на 396,6 млн рублей. Дополнительно профинансированы будут ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет (почти 93 млн рублей), благоустройство в рамках программ формирования современной городской среды (160 млн рублей), комплексное развитие сельских территорий (62,3 млн рублей) и другие мероприятия.

На 300 млн рублей как доходы, так и расходы увеличиваются за счет безвозмездных поступлений, часть средств поступило от Фонда развития территорий и предназначены для переселения граждан из аварийного жилья. «Дополнительные доходы и невостребованные по отдельным позициям ассигнования предлагается направить на увеличение социально значимых для региона расходов в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий. Кроме того, проектом предлагается увеличение расходов на реализацию государственных программ Рязанской области за счет средств казначейского кредита на опережающее финансирование федеральных проектов и специального казначейского кредита», - прозвучало в докладе.

Регион получит специальный казначейский кредит на закупку автобусов. Также увеличено финансирование ряда программ, в том числе «Развитие культуры» и «Развитие здравоохранения», благодаря чему будет укрепляться материально-техническая база соответствующих учреждений.

Увеличить доходы бюджета позволили получение дополнительных целевых средств, а также прогнозируемое увеличение получения налоговых и не налоговых доходов. Утвержденными корректировками доходы областного бюджета в 2023 году увеличены на 1,5 млрд рублей, расходы - на 2 млрд рублей.