В Рязани предложили открыть центр по созданию бесплатных протезов для раненных бойцов СВО

В четверг, 21 сентября, на заседании Рязанской областной думы затронули вопрос о необходимости предоставления на безвозмездной основе современных протезов для бойцов СВО.

- Вернуть бойцов СВО к полноценной жизни – наша совместная обязанность. Около 70% ранений приходится на конечности, и иногда врачи вынуждены проводить ампутацию. Простые протезы, которые бесплатно предоставляются сейчас, – это позапрошлый век. Для повышения качества жизни требуются современные протезы. Предоставление бесплатных механических и бионических протезов конечностей надо решать максимально быстро. С одной стороны необходимо восстанавливать раненых, с другой, оказывать всемерную поддержку организациям, проводящим работу по разработке, - отметил депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев.

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников подтвердил, что пока в регионе на безвозмездной основе выдают только простые протезы.

- Ряд протезов многогранен, и современные - наиболее физиологичны и адаптивны. Пока вопрос о бесплатности этих протезов не прорабатывался. Нам нужно понять, как сделать так, чтобы стало возможно предложить их участникам СВО. Потребуется межведомственное взаимодействие, в том числе с участием министерства социальной защиты. Мы будем прорабатывать этот вопрос.

В апреле Правительство РФ утвердило комплекс мер по формированию современной отрасли продукции реабилитационной направленности (распоряжение Правительства РФ № 854-р от 08.04.2023г.). Рязанские инженеры проработали вопрос, и предложили запуск производства механических протезов конечностей по индивидуальным особенностям. Их проект создан для людей с низким достатком, ветеранов, участников локальных войн и конфликтов, участников и ветеранов СВО.

- Сделать доступное протезирование конечностей. Помочь в вопросах реабилитации и адаптации к протезу. Максимально снизить стоимость протезирования. Наладить производство из доступных компонентов и материалов. Не иметь зависимости в производстве от зарубежных фирм. Изобретать и внедрять более действенные системы протезирования, - говорят рязанские инженеры, и надеются на поддержку властей в реализации проекта.