Депутаты облдумы согласовали присвоение звания Почетный гражданин Рязанской области Николаю Булаеву

Фото: rznoblduma.ru

Заместителю председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву будет присвоено звание Почетного гражданина Рязанской области. Решение согласовали депутаты Рязанской областной Думы на заседании 21 сентября.

«Мы очень хорошо знаем Николая Ивановича, ценим его деятельность по поддержке и развитию Рязанской области. На всех должностях, где бы он ни работал, алфавит для него всегда начинался с буквы Р - Рязань», - отметил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

«Я искренне благодарен депутатам Рязанской областной Думы и губернатору Павлу Викторовичу Малкову. Для меня это очень высокая оценка и очень высокая награда. Как и сказал Аркадий Васильевич, я всегда старался на любом месте делать свою работу честно и правильно - в интересах, в том числе, и Рязанской области, в рамках закона лоббируя, в хорошем смысле, интересы родного региона», - сказал Николай Булаев.

Также парламентарии согласовали присвоение звания Почетный гражданин Рязанской области Марии Богачевой - спортсмену-инструктору сборной команды по Паралимпийским видам спорта (легкая атлетика) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», спортсмену-инструктору ГАУ РО «Центр спортивной подготовки». Этой чести Мария Ивановна удостоена за заслуженный устойчивый авторитет среди земляков, обретенный благодаря выдающимся результатам в спорте, активной профессиональной и социальной деятельности.