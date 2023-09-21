Перебои с телевещанием на месяц ожидают рязанцев из-за влияния солнца

Рязанцев предупредили о перебоях в телевещании из-за влияния солнца. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Около месяца в Рязанской области возможны перебои в телевещании, в том числе – зависания, пропадание картинки и распад на пиксели, сообщает «Пресса». Причиной перебоев называют осеннюю интерференцию, при которой радиоволны солнца могут перебивать телесигнал.

Интерференцию в Рязанской области обещают с 28 сентября по 21 октября.

«Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения, но нельзя исключить кратковременного пропадания картинки, распада ее на пиксели», - говорится в сообщении.

Выход солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором в Рязанской области возможен с 11:00 до 12:42. Продолжительность помех в каждом случае – от нескольких секунд до пяти минут.