Суд продлил содержание в СИЗО рязанского экс-вице-губернатора Грекова до 22 декабря. Фото: Рязинформбюро.

В четверг, 21 сентября, в рязанском Советском районном суде прошло очередное заседание по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. По решению суда экс-вице-губернатора оставили под стражей до 22 декабря.

По ходатайству прокурора заседание прошло в закрытом формате. Как сообщает ТГ-канал Рязинформбюро, адвокат обвиняемого Эдуард Галстян не возражал против заседания по вопросу продления меры пресечения в закрытом режиме.

8 сентября Советский районный суд Рязани уже продлевал срок содержания под стражей Грекова до 22 сентября. Заседание также проходило в закрытом режиме.

Игорь Греков является одним из обвиняемых по уголовному делу о коррупции в рязанском минздраве. Речь идет получении взяток от представителей коммерческих организаций за заключение с этими фирмами госконтрактов на поставку медицинского оборудования в медицинские учреждения региона.

Также среди главных фигурантов - бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина, которая в период расследуемых преступлений занимала должность замминистра здравоохранения и отвечала, в том числе, за закупки. Ей срок в СИЗО аналогично продлен до 22 сентября.