Рязоблдума не стала рассматривать вопрос о выдвижении Вячеслава Морозова в Совфед

Рязоблдума не стала рассматривать вопрос о выдвижении Вячеслава Морозов в Совфед. Фото: rznoblduma.ru

Рязанская областная Дума 21 сентября не стала рассматривать вопрос о кандидатуре Вячеслава Морозова для наделения полномочиям члена Совета Федерации. Ранее, как заметила «МедиаРязань», вопрос находился в повестке дня на сайте регионального парламента, однако впоследствии оттуда был исключен. Причем не в ходе заседания, а еще до него.

Морозов шел на довыборы в Рязоблдуму от «Единой России» по одномандатному округу №10 в статусе руководителя УФНС по Рязанской области. Теперь он таковым уже не является. Ранее решение о выдвижении Морозова в Совфед приняли его однопартийцы.

Место сенатора от реигонального парламента стало вакантным после ухода Игоря Морозова. От Правительства Рязанской области в верхней палате парламента заседает Николай Любимов.