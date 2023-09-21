Труп гражданина Узбекистана с ножевыми ранами обнаружили на озере под Рязанью

Убийство произошло на озере Круглове в Спасском районе.

16 сентября возле озера Круглого в Спасском районе обнаружили труп 53-летнего гражданина Узбекистана. На теле погибшего эксперты зафиксировали ножевые ранения, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Вскоре выяснилось, что убил мужчину его 40-летний соотечественники из Узбекистана во время бытового конфликта. Подозреваемого задержали, расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, в Спасском районе Рязанской области находятся как минимум три озера с названием Круглое – на территории Панинского сельского поселения, в Выжлесском поселении и Троицком поселении.

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