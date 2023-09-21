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НовостиПолитика21 сентября 2023 9:08

Рязоблдума одобрила сложение полномочий депутатами Мустафиным и Чинковой

Это связано с их переходом в Рязанскую городскую Думу
Источник:kp.ru
Рязоблдума одобрила сложение полномочий депутатами Мустафиным и Чинковой.

Рязоблдума одобрила сложение полномочий депутатами Мустафиным и Чинковой.

Максим Мустафин и Татьяна Чинкова сложили полномочия депутата Рязанской областной Думы. Их заявления региональный парламент рассмотрел 21 сентября.

Решение связано с переходом Мустафина и Чинковой в Рязанскую городскую Думу. Первый выдвигался по единому избирательному округу от ЛДПР - эту же партию представлял в облдуме. Чинкова же, прошедшая в облдуму от «Справедливой России», в гордуму шла уже от «Единой России» по одномандатному округу №7.

Вслед за прекращением полномочий Чинкову и Мустафина вывели из состава профильных комитетов, в которых они состояли.