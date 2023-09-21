Рязоблдума одобрила сложение полномочий депутатами Мустафиным и Чинковой.

Максим Мустафин и Татьяна Чинкова сложили полномочия депутата Рязанской областной Думы. Их заявления региональный парламент рассмотрел 21 сентября.

Решение связано с переходом Мустафина и Чинковой в Рязанскую городскую Думу. Первый выдвигался по единому избирательному округу от ЛДПР - эту же партию представлял в облдуме. Чинкова же, прошедшая в облдуму от «Справедливой России», в гордуму шла уже от «Единой России» по одномандатному округу №7.

Вслед за прекращением полномочий Чинкову и Мустафина вывели из состава профильных комитетов, в которых они состояли.