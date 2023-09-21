110 рабочих завершают реконструкцию школы в селе Тюшево под Рязанью

Теперь уже школу в Тюшеве ремонтируют в хорошем темпе, считают чиновники.

20 сентября министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский побывал в селе Тюшево, где продолжается реконструкция школы. По словам чиновника, новый подрядчик – ООО «Алиста» «набрал хорошие темпы».

«Они привлекли порядка 110 рабочих. Лично убедился, что подрядчик набрал хорошие темпы. Работы ведутся в утвержденном графике без отставания от сроков», - отметил Василевский, но не указал, когда школу реконструируют и дети приступят к учебе, без выезда в Рязань, в Дягилево.

20 июня 2023 года стало окончательно известно, что школу в селе Тюшево Рязанского района не успеют реконструировать к началу учебного года. Глава районной администрации Наталья Жунёва заявила, что виноват во всем подрядчик. А в середине августа городские власти сообщили, что сельских детей с 1 сентября будут возить в школу в Дягилево. В связи с этим пошли разговоры, что Жунёва в скором времени уйдет в отставку.

Между тем срыва ремонта школы в селе Тюшево под Рязанью спровоцировал ряд других проблем. В заложниках оказались жители других селений (читать подробнее).