Экс-губернатор Любимов вышел на связь с подписчиками впервые за 2,5 месяца

Рязанский сенатор Николай Любимов опубликовал первый пост с 6 июля.

Сенатор от Рязанской области, бывший губернатор Николай Любимов вышел на связь со своими подписчиками во «ВКонтакте» впервые с начала июля 2023 года. Член Совета Федерации РФ не сообщил, чем занимался 2,5 месяца, какую пользу принес региону, а сразу поделился новостью, что Рязанская область стала первым из шести регионов, вошедших в пилотный проект комитета СФ по социальной политике «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».

Бывший руководитель Рязанской области «полностью поддержал прямой контакт как инструмент сбора исходных данных для таких проектов».

«Поэтому сегодня вместе с коллегами работаем в Рязани», - подчеркнул сенатор.

У Николая Любимова в Совете Федерации как минимум два помощника – бывший директор рязанского Лесопарка Дамир Шабакаев и бывший руководитель аппарата правительства Рязанской области Виталий Игнатенко.