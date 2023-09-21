Освещение появится на восьми участках дорог в Рязанской области.

Восемь дорожных участков в Рязанской области осветят до конца 2023 года. Закупку на 101,4 млн рублей объявила Дирекция дорог Рязанской области.

Работы пройдут в Александро-Невскогм. Милославском, Путятинском, Ряжском, Рязанском, Сапожковском и Скопинском районах. Новые линии искусственного электроосвещения подрядчик должен сдать не позднее 15 декабря.

Вот где появится освещение:

- подъезд к селу Архангельское от дороги Милославское - Кочуры - Воейково в Милославском районе;

- в населенных пунктах Никитино, Поляки, Песочня на дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород в Путятинском районе;

- на улице Вокзальной в рабочем поселке Александро-Невский;

- в селе Кушуново на дороге Пехлец - Кораблино - Скопин в Скопинском районе;

- в селе Петрово Ряжского района;

- в населенных пунктах Введеновка, Марьино, Шереметьево между Ряжском и трассой Р-22 «Каспий» в Ряжском районе;

- в деревне Деулино на протяжении более 2 км (улица не уточняется);

- в населенных пунктах Малый Сапожок, Уда, Новокрасное в Сапожковском районе.