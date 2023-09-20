В Рязани презентовали мобильный медкомплекс, позволяющий проводить УЗИ и рентген. Фото: Комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.

В среду, 20 сентября, в Рязани презентовали медицинский мобильный комплекс. Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.

Мобильный кабинет позволяет проводить выездные профосмотры и диспансеризацию даже в глубинке. В машине есть портативные устройствами для проведения лабораторных анализов и диагностики. Так, комплекс имеет аппараты для рентгена, ЭКГ, маммографии, УЗИ. Результаты можно дистанционно передать специалистам.

Новинку представили в рамках проекта «Профилактический щит страны» по инициативе Совфеда РФ и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава.

- Проект «Профилактический щит страны» реализуется для популяризации здорового образа жизни, обучения населения навыкам правильного питания, что способствует активному долголетию и служит достойной профилактикой различных заболеваний. Рязанская область показывает достойные результаты в этом направлении работы, - отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.