Обвиняемую по делу о коррупции в рязанском минздраве Петину суд оставил в СИЗО

На заседании 20 сентября Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство следователя рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения для Ирины Петиной. Бывшая замминистра здравоохранения региона, впоследствии ставшая сенатором от Рязанской области в Совете Федерации, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290).

Петина — один из главных фигурантов уголовного дела о коррупции в рязанском минздраве при закупки оборудования для медучреждений. Она продолжает содержаться под стражей, и на этот раз срок в СИЗО ей продлили до 22 декабря 2023 года.

Наряду с Петиной по уголовному делу проходит бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, также обвиненный во взяточничестве. Деньги, как утверждает СК, давали поставщики медоборудования, которое закупалось по завышенным ценам, - за заключение с ними контрактов. Кстати, гендиректора и учредителя одной и фирм-поставщиков минздрава Артема Негова 20 сентября суд тоже оставил под стражей.