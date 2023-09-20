Завершились поиски 26-летнего рязанца, исчезнувшего на черном Mitsubishi.

В Рязанской области завершились поиски бесследно исчезнувшего 26-летнего Максима Лисягина, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань».

Информация об исчезновении мужчины в селе Алеканово Рязанского района появилась на странице ПСО вечером 19 сентября. Указывалось, что о местонахождении Лисягина не было известно с 16 сентября, когда он уехал на черном автомобиле Mitsubishi Montero.

Днем 20 сентября волонтеры сообщили, что мужчина найден живым. С этого момента активисты свернули все поисковые мероприятия.