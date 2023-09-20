Улицу Интернациональную в Рязани перекроют с 21 по 22 сентября. Фото: Администрация Рязани.

На улице Интернациональной рядом с домом №5а перекроют участок дороги, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение движения продлится с 8 часов утра 21 сентября до 17 часов вечера 22 сентября. Связано оно с проведением ремонтных работ из-за аварии теплосетей.

На время перекрытия установят знаки предупреждения и направления движения, а место ремонта – огородят.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.