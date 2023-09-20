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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:16

Массовые жалобы на загрязненный воздух поступили от рязанцев 19-20 сентября

Минприроды зафиксировало три превышения ПДК сероводорода вечером вторника
Источник:kp.ru
Массовые жалобы на загрязненный воздух поступили от рязанцев 19-20 сентября.

Массовые жалобы на загрязненный воздух поступили от рязанцев 19-20 сентября.

Вечером 19 и утром 20 сентября жители Рязани массово жаловались на неприятный запах в воздухе. Наибольшее число обращений о загрязненном воздухе, по данным ecomonitor62.ru, поступило из микрорайона Дашково-Песочня, а также из деревни Турлатово.

Областное минприроды сообщило, что стационарный пост на улице Новоселов в Рязани вчером 19 сентября выявил три превышения предельно-допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе. Самое большое из них — в 1,6 раза. Замеры, давшие такие результаты, проводились с 21:20 до 22:00.