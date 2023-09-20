Рязанцев хотят обязать зарегистрировать домашних животных до 1 января 2025 года

Регистрацию домашних животных рязанцы должны будут провести до 1 января 2025 года. Фото: Оксана ЗУЙКО

Владельцы собак и кошек в Рязани будут обязаны зарегистрировать животных до 1 января 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства Рязанской области опубликован 20 сентября.

Как указано в документе, владельцы домашнего животного в течение двух недель со дня приобретения или ввоза на территорию Рязанской области обязаны зарегистрировать своего питомца в государственном учреждении ветеринарии.

Новорожденные домашние животные подлежат регистрации не позднее 3 месяцев со дня их рождения.

Кроме того, согласно приложению к проекту постановления, владельцам запрещено оставлять животных без присмотра более чем на час. Запрещается и прикармливать домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частями квартир, в том числе на крыльце, лестничных площадках, лестницах, крышах, подъездах, коридорах, технических этажах и чердаках.