Поставщику медоборудования в рязанские больницы Негову продлили срок в СИЗО

Как минимум до 22 декабря 2023 года останется под стражей гендиректор и учредитель ООО «Прогресс» Артем Негов. Решение, которое еще может быть обжаловано, принял 20 сентября Советский районный суд Рязани.

О продлении самой строгой меры пресечения ходатайствовал следователь. Предприниматель, фирма которого многократно выступала поставщиком рязанского минздрава и подведомственных ему больниц, обвиняется в подкупе работника контрактной службы в крупном размере (п. « б» ч.2 ст.200.5 УК РФ).

Ранее о возбуждении такого уголовного дела сообщал региональный СУ СКР. Оно объединено в одно производство с делом бывшего вице-губернатора Игоря Грекова и экс-замминистра здравоохранения Ирины Петиной. Последней арест также продлен до 22 декабря.

СК расследует коррупцию в минздраве в 2018-2021 годах при закупках оборудования для медучреждений Рязанской области.