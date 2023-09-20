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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:43

За недогретую горячую воду РМПТС вернуло жителям дома в Рязани 47 тыс. рублей

Подаваемый от котельной ресурс не соответствовал установленным требованиям
Источник:kp.ru
За недогретую горячую воду РМПТС вернуло жителям дома в Рязани 47 тыс. рублей.

За недогретую горячую воду РМПТС вернуло жителям дома в Рязани 47 тыс. рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жилинспекция вынудила МУП «РМПТС» произвести перерасчет жильцам многоквартирного дома в Рязани. Собственникам помещений вернули 47 тыс. рублей за недогретую горячую воду.

Инспекционный визит Госжилинспекция Рязанской области провела по обращениям об отсутствии ГВС.

«Было установлено, что параметры горячей воды, подаваемой в жилой дом от котельной ресурсоснабжающей организации МУП «РМПТС» не соответствуют установленным требованиям», - рассказали в ГЖИ, но адрес не указали.

Последовало предписание сетевикам от органа власти — нормализовать температуру горячей воды и сделать перерасчет до даты устранения нарушений.