За недогретую горячую воду РМПТС вернуло жителям дома в Рязани 47 тыс. рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жилинспекция вынудила МУП «РМПТС» произвести перерасчет жильцам многоквартирного дома в Рязани. Собственникам помещений вернули 47 тыс. рублей за недогретую горячую воду.

Инспекционный визит Госжилинспекция Рязанской области провела по обращениям об отсутствии ГВС.

«Было установлено, что параметры горячей воды, подаваемой в жилой дом от котельной ресурсоснабжающей организации МУП «РМПТС» не соответствуют установленным требованиям», - рассказали в ГЖИ, но адрес не указали.

Последовало предписание сетевикам от органа власти — нормализовать температуру горячей воды и сделать перерасчет до даты устранения нарушений.