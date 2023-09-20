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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:41

Ликвидацию свалки в районе Кузьмина оврага обсудят в Рязани

Землю площадью 5300 кв. метров планируют рекультивировать
Источник:kp.ru
Ликвидацию свалки в районе Кузьмина оврага обсудят в Рязани.

Ликвидацию свалки в районе Кузьмина оврага обсудят в Рязани.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани обсудят воздействие на окружающую среду, а также будущие работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов (5300 кв. метров) и рекультивации земель в районе Кузьмина оврага, расположенного в микрорайоне Канищево. Соответствующее уведомление опубликовала горадминистрация.

Работы по оценке воздействия на окружающую среду должны начаться в сентябре-октябре 2023 года. Исполнитель - ООО «Институт «Рязаньпроект».

Общественные слушания назначены на 17 октября в здании администрации Рязани на улице Введенской.