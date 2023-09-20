Госнаграду от Путина получила семья Аббакумовых из Рязанской области

Семья из Шиловского района награждена Орденом «Родительская слава». Фото: минсоцтруда Рязанской области.

Многодетную семью из Рязанской области наградили орденом «Родительская слава». Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Лев Александрович и Инна Владимировна Аббакумовы проживают в Шиловском районе и воспитывают девять детей.

Как уверяют чиновники министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, в семье Аббакумовых царит взаимоуважение, доверие, поддержка, чувство ответственности и долга.

Ранее шесть самых популярных имен для детей в Рязанской области назвал Рязанстат (читать подробнее).