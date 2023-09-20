Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области.

Утром 19 сентября на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области случилось ДТП с четырьмя пострадавшими. Двигаясь по участку в Скопинском районе (242 километр), столкнулись Volkswagen и Nissan.

Авария произошла примерно в 6:30. Судя по фото, опубликованному региональным УМВД, в это время стоял туман.

Столкновение с Nissan X-Trail 46-летнего жителя Московской области, по данным полиции, совершил 36-летний житель Москвы на минивэне Volkswagen. В результате оба водителя, а также пассажиры минивэна (59 и 38 лет) получили травмы.

Всего за сутки в восьми ДТП на территории Рязанской области пострадали 12 человек. Еще 44 инцидента закончились только причинением материального ущерба автовладельцам.