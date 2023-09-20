И.о. главы Сасовского муниципального округа стала Евгения Рубцова

Евгения Рубцова.

Исполнять обязанности главы Сасовского муниципального округа будет Евгения Рубцова, с 2012 года возглавляющая администрацию города Сасово. О принятии такого решения местной Думы в ходе первого заседания сообщила сама чиновница в соцсетях.

«Приятно такое доверие коллег, но в то же время это невероятно ответственно», - прокомментировала Рубцова.

Сасовский муниципальный округ - это укрупненное муниципальное образование, получившееся при объединении городского округа Сасово и всех сельских поселений. Это означает установление единых органов власти (исполнительного и представительного).

Председателем Думы Сасовского муниципального округа назначен Геннадий Манухин, его заместителем - Юрий Давыдов.