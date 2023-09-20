Шесть самых популярных имен для детей в Рязанской области назвал Рязанстат

Названы шесть самых популярных имен для новорожденных в Рязанском регионе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стали известные самые популярные имена детей, рожденных в Рязанской области за семь месяцев 2023 года. Информацией поделился Рязаньстат.

По данным статистиков, самыми популярными именами у девочек стали – Анна, София и Полина, у мальчиков – Артем, Михаил и Александр.

Такими именами назвали своих детей 16% родителей.

Ранее органы ЗАГС обнародовали список редких и полузабытых имен, которые рязанцы дают детям. От Адама до Богданы… (читать подробнее).