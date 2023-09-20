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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:43

Шесть самых популярных имен для детей в Рязанской области назвал Рязанстат

Появился список самых популярных имен для новорожденных в 2023 году
Источник:kp.ru
Названы шесть самых популярных имен для новорожденных в Рязанском регионе.

Названы шесть самых популярных имен для новорожденных в Рязанском регионе.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стали известные самые популярные имена детей, рожденных в Рязанской области за семь месяцев 2023 года. Информацией поделился Рязаньстат.

По данным статистиков, самыми популярными именами у девочек стали – Анна, София и Полина, у мальчиков – Артем, Михаил и Александр.

Такими именами назвали своих детей 16% родителей.

Ранее органы ЗАГС обнародовали список редких и полузабытых имен, которые рязанцы дают детям. От Адама до Богданы… (читать подробнее).