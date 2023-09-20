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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:38

В ночном небе над Рязанью заметили космический болид

Любительница астрономии сфотографировала метеор
Источник:kp.ru
В ночном небе над Рязанью заметили космический болид. Фото: Елена Рузакова.

В ночном небе над Рязанью заметили космический болид. Фото: Елена Рузакова.

Во вторник, 19 сентября, в ночном небе над Рязанью заметили пролетающий космический болид. Редким снимком астрономического тела поделилась Елена Рузакова в сообществе Rznastro.

Любитель астрономии отметила, что сделала фото метеора в 22:22, когда он пролетал примерно под созвездием Большой Медведицы.

Отметим, что болид – разновидность метеора, который отличается большой яркостью. Небесное тело на большой скорости влетает в земную атмосферу и сгорает, не достигая поверхности, в отличие от метеорита. При попадании в атмосферу, болид оставляет на небе яркую полосу, и иногда хвост, как у кометы.