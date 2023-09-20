Избирком зарегистрировал всех депутатов Рязгордумы, прошедших по едином округу

Состав Рязгордумы изменится наполовину.

Избирательная комиссия опубликовала решение о регистрации депутатов Рязанской городской Думы по единому округу. Эти люди вошли в состав представительного органа власти по партийным спискам.

Депутатами Рязгордумы зарегистрированы:

– Калинин Роман Евгеньевич;

– Иванова Анна Викторовна;

– Феоктистова Юлия Александровна;

– Стрельцов Максим Юрьевич;

– Пучков Александр Александрович;

– Астафьев Антон Юрьевич;

– Дрёмина Надежда Александровна;

– Шпортун Татьяна Васильевна;

– Шишкин Илья Александрович;

– Гармашев Максим Андреевич;

– Лемдянов Александр Иванович;

– Олин Евгений Олегович;

– Дейнего Сергей Викторович;

– Сандин Юрий Семенович;

– Мясин Евгений Владимирович;

– Мустафин Максим Хамитович;

– Волкова Эвелина Николаевна;

– Кривцова Лилия Матвеевна;

– Никулкин Евгений Сергеевич;

– Воронин Павел Юрьевич.

Как сообщалось ранее, в одномандатных избирательных округах (с 1-го по 20-й) победили Роман Худяков, Михаил Белькевич, Сергей Еремин, Олег Смирнов, Сергей Самарский, Татьяна Климова, Татьяна Чинкова, Виталий Трубицын, Светлана Попова, Светлана Ворнакова, Сергей Караев, Сергей Фомин, Татьяна Панфилова, Елена Акимкина, Галина Трушина, Денис Рябых, Олег Шишов, Павел Аверин, Александр Сидоров, Александр Чайка.